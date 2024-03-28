В Центральной Азии растет вероятность приграничных конфликтов за ресурсы, в первую очередь за воду, — генсек ОДКБ

Имангали Тасмагамбетов

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов высказался об угрозах, с которыми могут столкнуться государства-члены в ближайшее время.

«Спектр угроз стремительно расширяется. Если оставить за рамками нашего разговора проблемы глобального уровня, а сосредоточиться именно на специфических региональных проблемах, то, в первую очередь следует указать на угрозу конфликтов за ресурсы. Причём в качестве ресурсов выступает и территория – это формат приграничных конфликтов, и такой ценный ресурс как вода. Последнее вызывает особую тревогу в связи с деградирующей ситуацией с водными ресурсами в Центральной Азии. Это узел сложнейших проблем, требующих повышенного внимания национальных правительств стран региона», – сказал Тасмагамбетов в интервью журналу «Национальная оборона».

Вместе с тем, как он отметил, специфическое измерение в зоне ответственности организации принимает проблема информационной безопасности. Отсутствие регулирования в этой сфере создаёт риски масштабных манипуляций общественным сознаниям со стороны внешних акторов в собственных геополитических интересах.

Аналитики организации выявили и дали оценку этим угрозам. Тесное взаимодействие государств-членов на уровне правительств свидетельствует, что ОДКБ уже давно работает над поиском решений этих проблем, добавил Тасмагамбетов.

«Более того, имеющийся у ОДКБ опыт позволяет сформировать платформу для разработки методологических подходов для нейтрализации указанных угроз, а также создания альтернативной ресурсной базы, которая навсегда снимет существующие противоречия», – подчеркнул генсек.

По его словам, организация обладает реальным потенциалом для нейтрализации угроз.

Сейчас в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.