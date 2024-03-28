Пыльная буря и ливень накрыла Алматы. Видео
CentralAsia (KZ) - Пыльная буря накрыла Алматы, сообщают СМИ.
Резкая смена погоды произошла около 17:30. Шквалистый ветер поднял в воздух массу пыли и песка.
Следом в городе пошел ливень.
В некоторых районах города сообщают о проблемах с электричеством. Подскочили цены на такси.
Ранее синоптики прогнозировали в Алматы переменную облачность, днем дождь. Ветер западный 3-8 метров в секунду.
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