«Глобальное партнерство в области образования» предоставляет грант в размере $5 млн сектору образования Монголии

CentralAsia (MNG) - Международная организация «Глобальное партнерство в области образования» предоставляет грант в размере 5 миллионов долларов на реализацию среднесрочного плана развития сферы образования Монголии. Благодаря этому финансированию до 2025 года реализуется проект «Поддержка обучения путем создания равных возможностей».

Финансовыми координаторами проекта являются организация Save the Children Australia и организация Save the Children Japan. Госсекретарь Министерства образования и науки принял представителей финансовых регулирующих организаций. На встрече обсуждались реализация, масштабы и организационные изменения проекта.

Госсекретарь выразил благодарность за гибкое сотрудничество организации Save the Children Australia и организации Save the Children Japan в Монголии за эффективную реализацию проекта в связи с реформой политики и правовой базы сектора образования.

Кэролайн Кинан, представитель команды проекта, выразила удовлетворение хорошей коммуникацией и координацией сторон, реализующих проект, и сообщила, что Save the Children Australia будет всячески их поддерживать.

Глобальное партнерство в области образования (GPE) — это платформа партнерства и финансирования с участием многих заинтересованных сторон, целью которой является укрепление систем образования в развивающихся странах с целью резкого увеличения числа детей, которые посещают школу и учатся. GPE объединяет развивающиеся страны, доноров, международные организации, гражданское общество, педагогические организации, частный сектор и фонды. Глобальное партнерство в области образования — единственный глобальный фонд, занимающийся исключительно образованием в развивающихся странах.

источник: middleasiannews.com

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