Мишель Йео будет продвигать Монголию в мире

CentralAsia (MNG) - В январе Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай провел встречу с оскароносной актрисой Мишель Йео и ее мужем Жаном Тодтом в швейцарском Давосе. С добровольцем по продвижению целей устойчивого развития ООН Йео Премьер Монголии договорился о сотрудничестве.

Звезда намерена посетить страну и продвигать ее в мире в рамках туристических проектов «Welcome to Mongolia» и «GoMongolia».

Получившая «Оскара» как лучшая актриса за фильм «Все везде и сразу» Мишель Йео и ее супруг, бывший босс команды «Формула-1» Жан Тодт поженились спустя 19 лет после помолвки.

«Нечасто случается, что почетный посол ООН выходит замуж за специального посланника ООН», – сказал представитель этой организации журналистам в Нью-Йорке, поздравляя супругов.

Уроженка Малайзии Йео работает от имени ООН добровольцем по продвижению целей устойчивого развития. Француз Тодт занимается вопросами безопасности дорожного движения.

источник: middleasiannews.com

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