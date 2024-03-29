Международные рейсы Южной Кореи приближаются к уровню, существовавшему до Covid

CentralAsia (MNG) - По прогнозам, этим летом международные рейсы Кореи достигнут 98 процентов от уровня, существовавшего до Covid, при этом будут открыты новые маршруты между Инчхоном и хорватским Загребом и австралийским Мельбурном.

Число международных рейсов увеличится до 4528 в неделю на 231 маршруте между внутренними аэропортами этим летом с 31 марта по 26 октября, сообщило в четверг Министерство земли, инфраструктуры и транспорта. Это на 520 рейсов в неделю больше, чем в летний сезон прошлого года.

Новые или возобновленные маршруты этим летом — это рейсы из Инчхона в Загреб в Хорватии, Мельбурн в Австралии и Мехико в Мексике. Дополнительные маршруты из региональных аэропортов Кореи включают Кимхэ в Южном Кёнсане в Бохол на Филиппинах, Тэгу в Чжанцзяцзе в Китае, Муан в Южной Чолле в Улан-Батор в Монголии и Чеджу в Сиань в Китае.

Частота рейсов увеличилась по сравнению с прошлой зимой на маршрутах, включая Польшу, которая увеличилась с пяти до семи раз в неделю, и Объединенные Арабские Эмираты, увеличившись с 21 до 28 раз в неделю. Это расширение произошло после того, как в прошлом году авиакомпаниям были предоставлены расширенные права на перевозки.

Кроме того, количество рейсов в США увеличилось со 193 до 232 раз в неделю, а в Европу — со 114 до 139 раз в неделю.

«Подобно тому, как мы недавно расширили права на движение в Индонезию, Монголию и Казахстан, мы намерены продолжать расширять наши международные маршруты, чтобы повысить удобство передвижения граждан и поддержать бизнес», — сказал представитель министерства.

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