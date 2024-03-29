Премьер-министр Монголии выразил благодарность правительству Японии за гуманитарную помощь

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай 25 марта принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Монголии Игавахару Масару.

Посол Игавахара Масару сообщил, что правительство Японии приняло решение предоставить Монголии гуманитарную материальную помощь для преодоления дзуда и передал письмо премьер-министра Японии Фумио Кисиды премьер-министру Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что правительство и народ Японии последовательно поддерживают устойчивое развитие общества и экономики Монголии. Он выразил искреннюю благодарность от имени правительства, администрации и народа Монголии правительству Японии, Японскому агентству международного сотрудничества и японскому народу за предоставление гуманитарной помощи для преодоления дзуда. Он также отметил, что правительство Монголии принимает необходимые меры для скорейшего преодоления дзуда.

Посол Игавахара сказал: «Мы искренне надеемся, что оказанная нами помощь пойдет на пользу пастухам и поможет преодолеть дзуд с минимальным ущербом, что позволит им вернуться к нормальной жизни».

На встрече обе стороны обсудили укрепление «Специального стратегического партнерства ради мира и процветания» между Монголией и Японией, дальнейшую активизацию диалога и взаимных визитов на всех уровнях, а также подтвердили свою приверженность углублению сотрудничества на региональной и международной арене.

Кроме того, поскольку в 2024 году исполняется 50 лет культурным связям между Монголией и Японией, посол выразил желание расширять и развивать «ориентированные на людей» отношения и обмены между людьми между двумя странами.

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