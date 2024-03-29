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Обсужден проект закона о снижении негативных последствий изменения климата

CentralAsia (MNG) -  Амарбаясгалан Дашзэгвэ, министр Монголии и руководитель секретариата кабинета министров, представил проект закона о снижении негативного воздействия изменения климата на животноводство.

В законопроекте отрасль животноводства определяет меры по преодолению трудностей природы и климата с низким уровнем риска. Он включает положения, направленные на повышение ценности и конкурентоспособности продукции животноводства путем поддержки сотрудничества и совместных инициатив. Кроме того, предлагается предоставлять кредиты гражданам, вступающим в пастушеские кооперативы, через источники коммерческих банков. Эти кредиты будут гарантированы на 100% за счет фонда гарантирования кредитов.

В проекте также очерчена модель первичных и вторичных кооперативов в соответствии с региональными особенностями, указаны обязанности чабанов и пастушеских кооперативов, участвующих в обеспечении условий для посева кормов, а также очерчена поддержка, предоставляемая законом.

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