Интенсификация электронного перехода здравоохранения обязательна, — Кабмин

CentralAsia (MNG) - Рабочая группа, созданная по распоряжению премьер-министра Монголии, представила членам Кабинета министров результаты своей работы по интенсификации электронного перехода здравоохранения.

Соответствующим членам правительства и руководству организации поручено закупить необходимое оборудование для специализированной базы данных в рамках утвержденного бюджета, начать информационно-пропагандистскую кампанию для граждан, а также поддержать обмен информацией специализированной базы данных по здравоохранению.

Более 30 000 врачей и медицинских специалистов в организациях государственного и частного сектора, работающих в этой области, используют более 10 программного обеспечения в своей повседневной деятельности, что позволяет удвоить количество амбулаторных обследований (20 миллионов) и одного миллиона стационарных процедур и услуг, а также записи аудио- и видеоданных о личном здоровье. Эта информация собирается и используется для диагностики и лечения.

Рабочая группа была создана по поручению премьер-министра для изучения вопроса создания возможностей для обмена информацией между системами в рамках усилий по интенсификации электронного перехода в сфере здравоохранения. В рамках единой системы государственных электронных услуг /E-Mongolia/ рецепты, результаты визуализации, результаты анализов, справки о профилактических прививках детей, карты амбулаторных врачей, контрольные карты беременных женщин, а также записи о состоянии здоровья матери и ребенка готовы к полной передаче в электронный формат.

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