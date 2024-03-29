Монголия создаст высокоэффективные мобильные силы внутренних войск

CentralAsia (MNG) - Глава монгольского государства Хурэлсух Ухнаа выразил благодарность всему личному составу внутренних войск Вооруженных Сил, которые с честью выполняют свой долг по поддержанию национальной безопасности и обеспечению безопасности государства, общества и граждан, и пожелал им успехов.

Он считает, что в будущем будет целесообразно создать и укрепить высокоэффективные внутренние мобильные силы, способные быстро добираться до любой точки страны, участвовать в спецоперациях, пресекать преступность, поддерживать общественный порядок, оказывать поддержку спасательным операциям во врем стихийных бедствий. Об этом сообщает Монцамэ.

В этом контексте президент Монголии поручил руководству незамедлительно решить возникшие вопросы и более усердно работать в области подготовки квалифицированных отечественных военнослужащих, соответствующих мировым стандартам, и повышения авторитета государственных военных организаций и военнослужащих. Глава государства выразил уверенность, что военнослужащие будут регулярно повышать свои знания, навыки, готовность к службе, физическую и психологическую подготовку, соблюдать этику, быть свободными от коррупции и конфликта интересов.

В настоящее время Штаб внутренних войск имеет филиалы и подразделения в столице и 13 регионах. Они отвечают за безопасность важных государственных объектов.

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