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Следственный комитет России объявил о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе»

CentralAsia (CA) -  Задержан еще один подозреваемый в рамках дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным СК, задержанный «участвовал в схеме финансирования террористов». Никаких других подробностей ведомство не привело.

В сообщении СК также утверждается, что «в результате работы с задержанными террористами получены доказательства их связи с украинскими националистами».

«В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления», - говорится в сообщении.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве произошел 22 марта. ФСБ 23 марта сообщала о задержании 11 человек в рамках расследования уголовного дела о теракте. Четверо из них, по данным следствия, — непосредственные террористы, еще троих обвиняют в оказании террористам помощи с квартирой и машиной. Об остальных никакой информации не сообщалось.

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