Паводки и ливень в Казахстане: В Алматы затопило улицы, в нескольких областях ввели режим ЧС

CentralAsia (KZ) - 38 частных домов и участки на четырёх улицах подтопило в Алматы во время проливного дождя, сообщает ДЧС города.
В Абайской, Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях ввели режим ЧС из-за паводков.
В Западно-Казахстанской области в противопаводковых работах задействовано 953 человек, 411 единиц техники. С 25 марта по области откачано 351 тысяча кубометров талых вод. Всего подтоплено 455 жилых домов, 5 подвальных помещений, 17 социальных объектов. 350 человек эвакуированы, из них 92 человека на вертолете.
Утром 28 марта река Саздинка в Актобе (Актюбинская область) вышла из берегов. Эвакуировано 1417 человек, из них 623 детей. В эвакуационных работах участвуют 547 человек, в том числе 300 солдат Национальной гвардии, 80 автобусов.
Области Абай эвакуировали более 170 местных жителей из 43 частных домов.