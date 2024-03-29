Что посмотреть в одном из самых динамично развивающихся мегаполисов Казахстана?

CentralAsia (KZ) - Шымкент на сегодня является одним из самых динамично развивающихся мегаполисов Казахстана. Это самый большой город в стране по площади и третий по численности населения. Город в степи, насчитывающий почти двух тысячелетнюю историю, до сих пор выполняют свою связующую роль на Великом Шелковом пути.

Шымкент привлекает туристов своей современной архитектурой, богатыми музеями, живописными парками и гостеприимством местных жителей. Этот город становится особым местом для отдыха и погружения в древнюю историю, а также самобытную культуру южного Казахстана.

Ниже представлен краткий обзор, который поможет вам выбрать наиболее интересные места для проведения времени и знакомства с этим великолепным древним городом, который обязательно вас удивит!

Древняя цитадель Шымкента

Экскурсию по Шымкенту прежде всего стоит начать с древней крепости, которая расположена прям в центре города. Это место долгие годы являлось серым пятном на карте города. Спросив у местных жителей «а что это за холм высится над базаром?», точного ответа вы бы, скорее всего, не получили. Действительно, в районе так называемого "старого города" - часто посещаемого участка Шымкента, где активно продают и скупают различные товары (в основном это строительные материалы) - возвышался земляной холм в несколько десятков метров.

На снимке хорошо просматриваются очертания холма, у подножия которого расположен частный сектор. Рядом находится парк Независимости, а по периметру тянутся разнообразные дорожные магистрали. Название «Старый город» этому району дано неслучайно. Именно здесь начинается история Шымкента. К слову, это место является единственным в Казахстане городским образованием, сохранившим свое историческое ядро - городище с цитаделью в центре современной городской застройки.

Сохранившиеся же остатки цитадели в настоящее время имеют размеры 40х50 метров и высоту в среднем более 25 метров. Культурные слои шахристана сегодня составляют от двух-трех до пяти-шести метров. Внешние оборонительные стены сохранились в виде остатков земляного вала высотой полтора-два метра с остатками башен.

Официальное название данной цитадели историко-культурный комплекс «Шым қала». Но многие называет его просто «Камал», что означает «крепость».

Как археологический артефакт, городище Шымкент является подлинным отражением прошлого. Создатели этого комплекса стремились воссоздать исторический дизайн и архитектуру цитадели. Оригинальная планировка различных зданий, а также фортификационная система, игравшая важную роль в развитии и поддержании торговых отношений, были тщательно сохранены. Исследования были проведены и по южным, и по западным оборонительным стенам. Полученные данные были воссозданы строителями с использованием метода кладки двух параллельных стен, между которыми оставалось пространство от 0,8 до одного метра, заполненное рыхлым суглинком и строительным мусором. Кроме того, вдоль стен были возвышены круглые башни.

Историко-культурный комплекс «Шым қала» призван превратить его в место притяжения гостей со всех регионов Казахстана и мира.

Дендропарк

Также обязательным местом для посещения является местный дендропарк. Шымкентский дендропарк считается уникальным во всей Центральной Азии.

Идеальное место для любителей тишины, чтобы освежиться и подышать свежим воздухом. Парк площадью 117 га насчитывает около 105 тысяч деревьев. Только за зимние, весенние месяцы текущего года высажено около 9 тысяч деревьев.

Общее количество деревьев и кустарников на территории парка превышает 100 тысяч. 10 видов деревьев, занесенных в Красную книгу Казахстана. В частности, Кавказский Горняк, Илийский барбарис, можжевельник Зеравшанский, яблоко Недзвеции, яблоко Сиверса, Согдийская Чайка, белый туранг и горный фисташковый.

Дендропарк в Шымкенте - это превосходное место для прогулок, бега и занятий спортом. Здесь имеются специальные беговые дорожки. Вход стоит символической суммы, что делает его доступным для всех. Парк открыт до позднего времени, что позволяет наслаждаться его красотой и после наступления вечера. В парке разнообразные виды деревьев и птиц, создавая атмосферу умиротворения в сердце шумного города. Здесь также много красивых скульптур, лавочек и беседок, где можно отдохнуть и насладиться природой.

Шымкентский зоопарк

Парк открыли в 1980 году. Сегодня на территории в 30 гектаров содержат более 2800 животных, представляющих 296 видов, за ними ухаживает 141 человек.

С 2013 года в зоопарке проводят поэтапную реконструкцию вольеров. За это время появились: зона «Африка», экспозиция «Тау», включающая павильон «Ночной мир», террариум, вольеры для павлинов, медведей, волков, черепах, хищных птиц, сурикатов, японских макак и гепардов. В 2021 году также восстановили большое озеро для водоплавающих птиц.

Особое внимание привлекает недавно открывшаяся зона «Африка» – это огромный вольер, в котором разные виды животных могут беспрепятственно перемещаться и коммуницировать друг с другом. Условия, созданные в этой зоне, приближены к природным.

Арбат

Арбат, расположенный в центре города, простирается на 430 метров в длину и 35 метров в ширину. Здесь вы найдете семь фонтанов и велосипедную дорожку для активного отдыха. Специально для любителей селфи создана зона, где можно запечатлеть свои яркие моменты.

В сердце Арбата вы обнаружите гранитную карту, изображающую атлас Казахстана, украшенную 12 архитектурными формами, что придает этому месту особый шарм и интерес.

Вдоль Арбата также установлены уютные скамейки и освещение, создающее атмосферу уюта и безопасности для прогулок даже вечером. Кроме того, на этой улице расположены уникальные магазины с сувенирами и местными ремесленными изделиями, где можно приобрести памятные подарки и сувениры.

Помимо вышеперечисленных месте в Шымкенте также рекомендуются к посещению такие места, как Парк Абая, Историко-краеведческий музей Шымкента, Парк независимости, Этнографический парк Кен баба, Этноисторический комплекс «Қазына», Набережную реки «Кошкар-Ата».

На сегодняшний день город Шымкент обеспечивает 29 прямых рейсов с различными регионами Казахстана, включая 7 регулярных и 23 чартерных международных рейса. Благодаря своему выгодному транспортно-логистическому статусу, Шымкент является ключевым транзитным хабом, а множество трансграничных туристических маршрутов (например, Узбекистан - Казахстан - Кыргызстан) включают в себя посещение этого города как отправной или заключительной точки маршрута.

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