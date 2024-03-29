Туркестан — духовный центр Казахстана

Туркестан // АКИpress

CentralAsia (KZ) - Город Туркестан, являющийся жемчужиной Великого Шелкового пути, представляет собой один из древнейших городов не только Казахстана, но и всей Центральной Азии. Расположенный на Великом шелковом пути город олицетворяет собой славное прошлое, динамичное настоящее и перспективное будущее.

Он был основан в 490 году и достиг своего расцвета в XII веке. Обнесенный мощными крепостными стенами, Туркестан был административным центром для различных среднеазиатских владык, включая династии хорезмшахов, монголов, тимуридов и шейбанидов. С XVI по XVIII века он служил столицей Казахского ханства и стал местом пересечения кочевой и оседлой культур, а также торговых путей. В Туркестане проводились величественные церемонии вступления на престол ханов, которые сопровождались участием представителей других государств. Слава этого города простиралась далеко за его пределы, оставляя свой след в истории и культуре многих народов мира.

Во многом этому способствовало имя Ходжи Ахмеда Яссави - дервиша, проповедника суфизма и поэта, который жил в этом городе. Его скромная усыпальница стала местом паломничества, и трехкратное посещение её приравнивалось к хаджу в Мекке. После 233 лет по приказу Амира Тимура был возведён величественный мавзолей, и Туркестан стал славной мусульманской святыней.

При приезде в Туркестан в первую очередь все отправляются посмотреть на это средневековое сооружение.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави - великолепный шедевр средневековой зодчества. Это поразительный комплекс дворцов и храмов, состоящий из 30 различных комнат и залов. Главный купол имеет внешний диаметр более 40 метров, окружность 130 метров, а высота минаретов составляет 12 метров. Удивительная элегантность декора, узорные своды потолков и цветная мозаика захватывают воображение. Мавзолей был восстановлен в своем первозданном виде и под охраной государства. Теперь каждый может насладиться величием этой жемчужины Средневекового Востока в городе Туркестан.

В дополнение к мавзолею, в окружении комплекса находится ряд музеев, таких как Кольтобе, мечеть Хума, а также мечети, построенные под землей - Аулие Кумшык ата и Хильвет, ритуальный комплекс Шильдехана, восточная баня, средневековая цитадель и шахристан, а также фрагменты крепости и руины мавзолеев Алходжа ата и Гаухар ана, а также мавзолеи Рабиги Султан Бегим, Есим-хана, Абылай-хана, Жолбарыса, Касым-хана, Жанибек-батыра, Казыбек бия и другие. В музее-заповеднике насчитывается более 100 памятников истории и археологии, а также около 25 000 экспонатов, включая письменные, архитектурные и нумизматические предметы. "Азрет-Султан" - это древний город музеев и духовный центр всех тюркоязычных народов. Этот музей-заповедник является самым посещаемым туристическим комплексом региона и одной из важнейших достопримечательностей всей страны. Ежегодно его посещают более 350 тысяч посетителей.

Туркестан удивительно сочетает в себе славное наследие предков и футуристическое настоящее. В городе имеются множество музеев и центров с ультрасовременными экспозициями. Среди них можно выделить выставочный центр «Ұлы Дала Елі», музей Ходжи Ахмеда Ясави и ALTYN SAMURYK.

Один из самых известных архитектурных комплексов в Туркестане - «Караван-сарай». Этот уникальный комплекс переносит посетителей в эпоху Шелкового пути, представляя собой улицу торговцев и ремесленников того времени. Здесь можно ощутить атмосферу древних торговых караванов и восточных базаров.

В состав комплекса входит «летучий театр», амфитеатр для устраиваемых конных шоу, множество торговых рядов и бутиков, отели и рестораны, а также СПА и фитнес-центр для полного релакса и отдыха. Кинотеатр, семейно-развлекательный центр добавляют разнообразия в атмосферу места. Особенностью комплекса является его связь водным каналом, по которому проводится захватывающее театрализованное шоу на воде под названием «Парад лодок». Это дополнительно украшает впечатления от посещения «Караван-сарая». «Караван-сарай» не имеет себе равных в Центральной Азии и призван стать главным туристическим центром после мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави. Если вы хотите ощутить восточную атмосферу и сделать запоминающиеся фотографии, обязательно посетите это место.

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