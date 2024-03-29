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Власти Казахстана призвали соотечественников покинуть Одессу и Харьков

CentralAsia (KZ) -  Посольство Казахстана в Украине рекомендует казахстанцам покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины в связи с растущей напряжённостью и нестабильной ситуации с безопасностью.

«Для выезда из Украины в Казахстан, граждане РК могут воспользоваться двумя наземными маршрутами, через Польшу или Молдову, далее коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу, гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу, для въезда в Молдову виза не нужна», – сообщили в посольстве.

Дипломаты также призвали всех не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие.

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