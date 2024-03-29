В Казахстане в выходные ожидаются сильные дожди и похолодание до -10 градусов

CentralAsia (KZ) - Под влиянием обширного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов практически на всей территории Казахстана 30 марта - 1 апреля сохранятся осадки, преимущественно в виде дождя, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, сильные осадки прогнозируются 30 марта в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях, 31 марта в Восточно-Казахстанской области. Сильные дожди также пройдут 30 марта в Туркестанской и Жамбылской областях, 30-31 марта в Алматинской области и в области Жетысу.

На большей части страны похолодает: ночью до -3-10 градусов мороза, днем будет +5-13 тепла. В южных и юго-восточных регионах ночью -6+2, днем +5+18 градусов. Лишь на западе республики прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до +1+6, днем до +13+18 градусов.

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