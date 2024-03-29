В Германии возбуждено дело из-за незаконных обысков у миллиардера Алишера Усманова

Алишер Усманов

CentralAsia (UZ) - В отношении двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне возбуждено уголовное дело после заявления от двух человек, в том числе от 70-летнего российского бизнесмена, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Франкфурта Доминик Мис. По данным Bild, заявителем стал Алишер Усманов.

Дело возбуждено в отношении старшего прокурора и сотрудника Генпрокуратуры. Их подозревают в уклонении от правосудия и преследовании невиновных. По данным Bild, это связано с обысками, которые прошли осенью 2022 года. Тогда германская полиция и прокуратура провели обыски в домах в городе Роттах-Эггерн, на яхте «Дильбар» в Гамбурге, а также в квартире недалеко от Франкфурта-на-Майне. Все эти объекты следствие связывало с Алишером Усмановым. В мае 2023 года суд признал их незаконными и позднее предписал вернуть все изъятые вещи.

Как пишет Bild, сотрудники Генпрокуратуры несмотря на это говорили, что «определение незаконности судом несущественно». Представитель ведомства не стал отвечать на вопрос, действительно ли были сказаны эти слова, так как расследование еще продолжается. Прокуратура Франкфурта изучает вопрос начала расследования в рамках процедуры предварительного следствия.

Российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов попал под санкции ЕС 28 февраля 2022 года. Осенью 2022-го прокуратура Мюнхена сообщила, что в нарушение введенных Евросоюзом ограничений российский бизнесмен якобы оплачивал охранной фирме наблюдение за его имуществом в Германии. Представители Усманова это отрицали