На выходных в Узбекистане понизится ночная температура

- Узбекистан, погода
- 14:24, 29 марта 2024
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CentralAsia (UZ) - В выходные дни по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков, лишь по областям Ферганской долины местами пройдут дожди, сообщил Узгидромет.
В пятницу по большинству областей Узбекистана местами пройдут дожди, в отдельных районах возможны сильные. По Каракалпакстану и Навоийской области небольшой дождь возможен в первой половине дня, а по областям Ферганской долины — в вечерние часы. По Хорезмской и Бухарской областям в пятницу днём без осадков.
Температура воздуха в пятницу днём будет в пределах +8…+13 градусов Цельсия. В выходные дни температура начнёт постепенно повышаться, и в воскресенье воздух прогреется до +14…+17.
Ночная температура будет понижаться, и в ночь на воскресенье воздух охладится до 0…-5 градусов.
Ветер западный с переходом на восточный, сегодня местами с усилением до 15−20 м/с, в выходные дни — от слабого до умеренного.
В предгорных и горных районах 29−31 марта временами осадки (дождь, в высокогорьях снег), 29 марта — местами сильные.
По предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления.
В горах сохраняется лавинная опасность.
Погода в Ташкенте
29 марта временами дождь, 30−31 марта без осадков.
Дневная температура в пятницу будет в пределах +10…+12 градусов, в субботу — +12…+14, в воскресенье прогреется до +14…+16.
Ночью ожидается постепенное понижение температуры до -3…−5 градусов.