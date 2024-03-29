ВСУ готовятся к возможному наступлению РФ на Харьков, — главком Сырский

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CentralAsia (CA) - Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию «Укринформ» прокомментировал сообщения о возможной подготовке наступления российских войск на Харьков.

«Мы не можем игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям, поэтому принимаем все меры для адекватного реагирования на такую ​​вероятность, — сказал военный. — На сегодняшний день проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий».

При этом Сырский также сослался на прошлый опыт освобождения Харьковской области осенью 2022 года, которым он командовал.

«У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось «просчитать» противника и освободить значительную часть Харьковщины. В это время произошел масштабный обвал русского фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым городом», — заявил Сырский.