В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в «Крокусе», - СМИ

CentralAsia (TJ) - Девять человек задержаны в Таджикистане, которых считают причастными к подозреваемым в теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве, пишут Reuters и «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Их также считают причастными к запрещенной террористической организации «Исламское государство Хорасан», которая взяла на себя ответственность за теракт.

По словам собеседников журналистов, задержания проводились в понедельник, 25 марта, в городе Вахдат, после чего подозреваемых доставили в Душанбе. Как отмечается, в оперативных мероприятиях принимали участие российские силовики, находящиеся в столице Таджикистана.

Ранее СМИ сообщали, что в Душанбе допрашивают родственников обвиняемых в теракте в «Крокусе».

Атака на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. По последним данным, погибли 143 человека, 382 ранены. В России по делу о теракте в «Крокусе» проходят 12 человек, 8 из них отправлены под арест. По данным следствия, пятеро из них — граждане Таджикистана, еще двое — уроженцы республики, имеющие гражданство России, еще один — уроженец Кыргызстана с гражданством РФ.

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