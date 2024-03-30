В пирамиде нашли редкие изображения жизни знати древнего Египта. Фото

CentralAsia (CA) - В пирамидном некрополе Дахшур, расположенном близ Каира, археологи обнаружили красочные картины, изображающие повседневную жизнь древнего Египта.

Дахшур – большой некрополь фараонов, известный старейшими, самыми большими и лучше сохранившимися пирамидами Египта.

Гробницу, которую еще называют мастабой, обнаружила египетско-германская археологическая миссия, пишет CNN.

Сделанная из необожженного глинобитного кирпича, прямоугольная мастаба имеет размеры примерно 8 метров на 12 метров. Она состоит из семи погребальных шахт, а также одной шахты для керамических чаш и других предметов, которые использовались в похоронных ритуалах.

На изображениях можно увидеть повседневную жизнь древних египтян и их животных.

Согласно надписям на массивных дверях из известняка, гробница принадлежала человеку по имени Сенеб-небеф, служившему в администрации жителей дворцового района, а также его жене Идут.

Форма мастабы, а также надписи, изображения и керамика, найденные внутри, позволяют предположить, что она датируется концом V или началом VI Династии – примерно 2300 годом до нашей эры.

Руководил экспедицией Штефан Зайдльмайер, бывший директор Немецкого археологического института в Берлине.

«Коридор и культовая комната были украшены изящными картинами на глиняной штукатурке – это редкость для некрополя Дашур. Несмотря на значительные разрушения, сохранилось много изображений, в том числе владельца гробницы и его жены перед столом приношений.

Также есть сцены из повседневной жизни – ослы на гумне, корабли на Ниле, рыночная площадь и слуги, приносящие дары для похоронного культа», – рассказал Штефан Зайдльмайер.

В Министерстве туризма и древностей Египта заявили, что надписи свидетельствуют: владелец гробницы «занимал несколько должностей в королевском дворце в администрации арендаторов», а его жена «носила титулы жрицы Хатхор и леди Сикомор».

Гробница принадлежала мужу по имени Сенеб-небеф

Немецкий археологический институт Каира производит раскопки в Дахшуре с 1976 года. На начальных этапах они были сосредоточены на пирамидах царя Снефера со времен Древнего царства и короля Аменемхета III с периода Среднего царства.

Однако последние раскопки были сосредоточены на могилах великих государственных деятелей, священников и администраторов тех же эпох.

«Сайдльмайер и его команда будут продолжать раскопки на этом месте, пытаясь найти больше тайн этой местности», – говорится в заявлении Министерства туризма и древностей Египта.