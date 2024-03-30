Телескоп «Хаббл» стал свидетелем рождения новой звезды

CentralAsia (CA) - В NASA космический телескоп «Хаббл» снял рождение новой звезды FS Tau B. Ее обнаружили благодаря струям света, возникавшим из облака пыли и газа, пишет Space.com.

Сначала «Хаббл» сфотографировал звездную систему FS Tau, расположенную в 450 световых годах от Земли.

На картинке видно, будто из кокона новообразованной звезды выходят струи, рассекая газ и пыль сияющей туманности.

Исследуя фото вблизи правого края, астрономы обнаружили на ней новую звезду – FS Tau B. Ранее внутри фотографии они обнаружили звезду FS Tau A.

По словам ученых, оба объекта окутаны освещенным газом и пылью – остатками от материи, которая в результате распада «родила» эти звезды.

На фото также видно, что FS Tau B частично закрыта темной вертикальной полосой пыли.

Считается, что это край скопления газа и пыли, называемый протопланетным диском. С течением времени он объединится и сформирует планеты.

FS Tau B и подобные звезды светятся благодаря теплу, выделяющемуся при распаде пылевого облака, которое их породило, говорят ученые.

Ученые добавляют, что после того, как FS Tau B выйдет из фазы протозвезды, она станет звездным объектом, как, например, Солнце.

Отмечается, что звездной системе FS Tau около 2,8 миллионов лет, что делает ее молодой в измерениях космоса.