Телескоп «Хаббл» стал свидетелем рождения новой звезды

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- 22:46, 30 марта 2024
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- Обновлено: 3:46, 31 марта 2024
CentralAsia (CA) - В NASA космический телескоп «Хаббл» снял рождение новой звезды FS Tau B. Ее обнаружили благодаря струям света, возникавшим из облака пыли и газа, пишет Space.com.
Сначала «Хаббл» сфотографировал звездную систему FS Tau, расположенную в 450 световых годах от Земли.
На картинке видно, будто из кокона новообразованной звезды выходят струи, рассекая газ и пыль сияющей туманности.
Исследуя фото вблизи правого края, астрономы обнаружили на ней новую звезду – FS Tau B. Ранее внутри фотографии они обнаружили звезду FS Tau A.
По словам ученых, оба объекта окутаны освещенным газом и пылью – остатками от материи, которая в результате распада «родила» эти звезды.
На фото также видно, что FS Tau B частично закрыта темной вертикальной полосой пыли.
Считается, что это край скопления газа и пыли, называемый протопланетным диском. С течением времени он объединится и сформирует планеты.
FS Tau B и подобные звезды светятся благодаря теплу, выделяющемуся при распаде пылевого облака, которое их породило, говорят ученые.
Ученые добавляют, что после того, как FS Tau B выйдет из фазы протозвезды, она станет звездным объектом, как, например, Солнце.
Отмечается, что звездной системе FS Tau около 2,8 миллионов лет, что делает ее молодой в измерениях космоса.