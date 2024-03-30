Монголия будет сотрудничать с ведущим сектором образования Эстонии. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Делегация во главе с министром образования и науки Монголии Энх-Амгаланом Лувсанцэрэном встретилась с министром образования и науки Эстонской Республики Кристиной Каллас. Стороны обменялись мнениями о реформах по результатам оценки PISA, в том числе обсудили опыт улучшения навыков чтения учащихся и электронный переход.

Что касается Эстонии, то она за короткий период улучшила свои показатели в оценке PISA, а в оценке 2022 года оказалась на вершине рейтинга среди стран Евросоюза.

Эстонская Республика обновила свою методику развития навыков чтения у детей младшего школьного возраста и ввела методику, обучающую пониманию прочитанного, а не скорочтению.

Представители Монголии ознакомились с деятельностью, реализуемой в области аккредитации, оценки и электронного перехода образования в Эстонии, и представили предложение о сотрудничестве.

Поскольку национальная иерархическая структура квалификаций и функция обеспечения качества являются относительно новыми концепциями, существуют такие проблемы, как расширение прав и возможностей человеческих ресурсов и уточнение правовой базы на уровне монгольского сектора образования. Поэтому монгольская сторона готова сотрудничать с HAKA (Эстонское агентство качества образования) и Организацией образовательной аккредитации и обеспечения качества в области обеспечения качества, взаимного признания квалификаций в сфере профессионально-технического и высшего образования.

источник: middleasiannews.com

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