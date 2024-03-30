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Монголия и Казахстан расширяют сотрудничество в области безопасности полетов и авиационной безопасности

CentralAsia (MNG) -  Управление гражданской авиации Монголии (УГА) и Авиационная администрация Казахстана (ААК) договорились продолжать и расширять сотрудничество в области безопасности полетов и авиационной безопасности.

В целях совместной подготовки к выполнению полетов в США состоялся визит группы экспертов ААК во главе с заместителем генерального директора по авиационной безопасности Дарханом Еспотановым в Управление гражданской авиации Монголии.

В ходе встречи стороны обменялись опытом в сфере государственного регулирования гражданской авиации, посетили Международный аэропорт «Чингисхан». Эксперты обсудили состояние отрасли гражданской авиации, проведен анализ процедур сертификации и надзора за безопасностью полетов и авиационной безопасности при эксплуатации воздушных судов, поддержании летной годности, лицензировании авиационного персонала и системы авиационной безопасности в Международном аэропорту «Чингисхан». Монгольская сторона выразила заинтересованность в модернизации системы финансирования деятельности регулятора, института стандартизаторов ААК, поддержания квалификации авиационных инспекторов.

Кроме того, на основании опыта ААК представители Управления гражданской авиации Монголии интересовались возможностями внедрения цифровой системы надзора и мониторинга безопасности полетов, учёта нарушений и оценки рисков.

По итогам визита представители Управление гражданской авиации Монголии и ААК договорились продолжить и расширять сотрудничество в области безопасности полетов и авиационной безопасности.

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