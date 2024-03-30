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В Алматы мужчина убил охранника одного из элитных жилкомплексов

CentralAsia (KZ) -  В Алматы мужчина жестоко убил охранника одного из элитных жилых комплексов. Об этом передает Tengrinews.kz.

Как рассказали жители дома, нападавший живет вместе с родителями в этом ЖК уже много лет. Этой ночью он вернулся домой. Когда охранник начал закрывать ворота, мужчина на джипе переехал его несколько раз, затем вышел из машины и добил его кулаками.

Охранник скончался в больнице. Известно, что погибшему было 30 лет. У него осталась семья и трое детей.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, в результате конфликта 45-летний мужчина нанес охраннику повреждения, несовместимые с жизнью. Подозреваемого задержали и водворили в ИВС.

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