В Алматы мужчина убил охранника одного из элитных жилкомплексов
- Казахстан, происшествия
- 10:56, 30 марта 2024
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CentralAsia (KZ) - В Алматы мужчина жестоко убил охранника одного из элитных жилых комплексов. Об этом передает Tengrinews.kz.
Как рассказали жители дома, нападавший живет вместе с родителями в этом ЖК уже много лет. Этой ночью он вернулся домой. Когда охранник начал закрывать ворота, мужчина на джипе переехал его несколько раз, затем вышел из машины и добил его кулаками.
Охранник скончался в больнице. Известно, что погибшему было 30 лет. У него осталась семья и трое детей.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, в результате конфликта 45-летний мужчина нанес охраннику повреждения, несовместимые с жизнью. Подозреваемого задержали и водворили в ИВС.
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