Шавкат Мирзиёев поручил усилить безопасность в местах массового пребывания людей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание с участием руководителей правоохранительных органов и силовых структур, посвящённое вопросам обеспечения общественной безопасности.

На совещании руководители Министерства внутренних дел и Национальной гвардии выступили с докладами по вопросам организации охраны общественного порядка на крупных объектах сферы торговли и обслуживания, в том числе в таких местах массового пребывания граждан, как торгово-развлекательные комплексы, парки, рынки и другие.

Шавкат Мирзиёев отметил, что в нынешних условиях нарастающих новых угроз и рисков общественной безопасности необходимо усилить взаимодействие между правоохранительными органами и субъектами предпринимательства в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.

Вместе с тем он подчеркнул важность неукоснительного соблюдения законных прав и интересов субъектов предпринимательства и граждан при осуществлении мероприятий, связанных с обеспечением общественной безопасности.

Он поручил подготовить проект нормативно-правового акта, предусматривающего обеспечение полноценного взаимодействия между правоохранительными органами, институтами гражданского общества и субъектами предпринимательства в данном направлении.

«Перед руководством МВД и Нацгвардии поставлена задача по усилению работы по охране общественного порядка и принятию действенных мер, направленных на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения», — говорится в сообщении.