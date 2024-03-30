Дверь из «Титаника» продали за 718 тыс. долларов

CentralAsia (CA) - Дверь из фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» продали на аукционе «Сокровища с планеты Голливуд» от аукционного дома Heritage Auctions за 718 тысяч долларов. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Кусок бальзового дерева, на котором героиня Кейт Уинслет спаслась в финале картины, приобрел неизвестный покупатель.

На аукционе также было продано шифоновое платье, которое носила актриса. Его стоимость составила 125 тысяч долларов.