Дверь из «Титаника» продали за 718 тыс. долларов
- Азия и мир, общество
- 12:32, 30 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Дверь из фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» продали на аукционе «Сокровища с планеты Голливуд» от аукционного дома Heritage Auctions за 718 тысяч долларов. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Кусок бальзового дерева, на котором героиня Кейт Уинслет спаслась в финале картины, приобрел неизвестный покупатель.
На аукционе также было продано шифоновое платье, которое носила актриса. Его стоимость составила 125 тысяч долларов.
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