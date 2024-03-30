В России заключили под стражу гражданина Узбекистана за оправдание теракта в Москве

- Казахстан, происшествия
- 12:39, 30 марта 2024
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- Обновлено: 12:49, 30 марта 2024
CentralAsia (KZ) - Рубцовский городской суд Алтайского края России заключил под стражу гражданина Узбекистана по обвинению в оправдании терроризма, сообщила пресс-служба судов региона.
По публичным высказываниям мужчины о теракте в «Крокус сити холле» в Москве возбуили уголовное дело.
31-летний мужчина был задержан 27 марта. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда). Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.
В сообщении говорится, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства и регистрации на территории России. Суд заключил его под стражу на два месяца.
22 марта несколько вооружённых людей ворвались в концертный зал «Крокус сити холл» в Подмосковье и открыли стрельбу. В результате теракта погибли 143 человека, пострадали более 360.
По подозрению в совершении нападения были задержаны 11 человек.