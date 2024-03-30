экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Афганистане решили насмерть забивать камнями женщин за измену

CentralAsia (CA) -  Верховный лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада объявил, что Афганистан вернется к публичной порке женщин и забиванию насмерть камнями за измену, пишет The Guardian.

«Мы будем пороть женщин, мы будем забивать их камнями до смерти публично», - заявил Ахундзада по телевидению.

Он назвал тех, кто сочтет это нарушением прав женщин, «служителями сатаны». «Вы можете назвать это нарушением прав женщин, потому что это противоречит вашим демократическим принципам, - сказал он, - Но я представляю Аллаха, а вы представляете сатану».

Ахундзада добавил, что этот является продолжением борьбы талибов против западного влияния.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com