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Минтруда Таджикистана зафиксировало отток мигрантов из России после теракта в «Крокусе»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра труда республики Шахноза Нодир.

По ее словам, в представительство ведомства в РФ от них поступает много звонков. «Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает», - сказала она.

В министерстве рассчитывают, что отток - это временное явление и он прекратится, а также призвали не поддаваться на провокационные сообщения в интернете, которые ставят целью посеять межнациональную рознь. Замминистра добавила, что «на бытовом уровне» также фиксируются притеснения граждан Таджикистана, в адрес представительства Минтруда в России после теракта поступали сообщения с угрозами.

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