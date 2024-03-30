В Чехии сделали аборт женщине, перепутав ее с другой пациенткой

CentralAsia (CA) - В Чехии у беременной женщины случился выкидыш после того, как врачи по ошибке провели ей операцию, перепутав ее с другой пациенткой, сообщил телеканал CNN Prima News.

Беременная пациентка пришла в университетскую больницу «Буловка» на плановый осмотр, и была здорова. В это же время в клинику пришла другая пациентка. Ей должны были сделать операцию, которая проводится при лечении заболеваний матки, но может использоваться и для прерывания беременности. Обе пациентки были иностранками, постоянно проживающими в Чехии.

В результате несоблюдения правил внутреннего распорядка «операция была начата с неправильно идентифицированным пациентом», рассказала CNN Prima News пресс-секретарь больницы Ева Столейда Либигерова. Новостной портал Idnes уточняет, что пациентка была на четвертом месяце беременности.

В больнице извинились перед потерявшей плод пациенткой и пообещали выплатить ей компенсацию. «Мы заверили ее, что сделаем все возможное, чтобы максимально смягчить ущерб», — добавили там. Позже пресс-секретарь сообщила, что врачи, допустившие ошибку, были отстранены от работы, в больнице проводится внутреннее расследование.

В министерстве здравоохранения Чехии выразили сожаления пострадавшей женщине и заявили, что считают случившееся «непростительным человеческим фактором», виновники которого будут отстранены от работы.

Полиция Чехии сообщила, что начала разбираться с инцидентом в «Буловке» и обратилась в больницу, а также опубликовала призыв к обеим женщинам, попросив их позвонить или прийти в любой участок.