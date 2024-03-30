В Караганде из-за перелива талых вод перекрыты автодороги

CentralAsia (KZ) - В Карагандинской области из-за перелива талых вод перекрыты четыре автодороги республиканского и восемь автодорог областного значения. На месте дежурят сотрудники полиции и спасатели, передает Tengrinews.kz.

Из-за тревожной обстановки полицейские пускают автомобилистов небольшими колоннами. Закрытие трассы спровоцировало образованию на дороге затора из 150 машин. Легковушки и большегрузы стоят на дороге между Каргандой и Аксу-Аюлы.

Из-за перелива и быстрого движения талых вод под угрозой подтопления оказалось село Кайракты. Полицейские совместно со спасателями вывезли людей из села на вахтовках.

«Люди доставлены до села Аксу-Аюлы. Их эвакуировали, потому что в Кайракты может хлынуть вода с трассы. Наши сотрудники в эти дни работают практически круглосуточно. Там, где это необходимо, им приходится эвакуировать жителей на руках», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

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