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В Испании шторм унес жизни четырех человек

CentralAsia (CA) -  Шторм «Нельсон», пронёсшийся над большей частью Испании, унёс жизни по меньшей мере четырёх человек.

Накануне в Таррагоне, на юге Каталонии, утонули двое – 16-летний подросток и 32-летний турист из Германии, который прыгнул в воду, чтобы попытаться его спасти.

В Астурии, на севере страны, где волны в разгар стихии достигали 8 метров, сообщается о двух жертвах.

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