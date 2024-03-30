В Испании шторм унес жизни четырех человек

CentralAsia (CA) - Шторм «Нельсон», пронёсшийся над большей частью Испании, унёс жизни по меньшей мере четырёх человек.

Накануне в Таррагоне, на юге Каталонии, утонули двое – 16-летний подросток и 32-летний турист из Германии, который прыгнул в воду, чтобы попытаться его спасти.

В Астурии, на севере страны, где волны в разгар стихии достигали 8 метров, сообщается о двух жертвах.