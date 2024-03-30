Зафиксировано увеличение мозга у людей

CentralAsia (CA) - Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе зафиксировали увеличение мозга у людей в течение XX века. Согласно результатам научной работы, опубликованного в журнале JAMA Neurology, люди, родившиеся в 1970-е годы, имели на 6,6 процента больший объем мозга и почти на 15 процентов большую площадь поверхности мозга, чем те, кто родился в 1930-е годы.

Исследователи использовали магнитно-резонансную томографию головного мозга (МРТ) участников Фрамингемского исследования сердца (FHS), которое было начато в 1948 году во Фремингеме, штат Массачусетс, для анализа закономерностей сердечно-сосудистых и других заболеваний. Первоначальная когорта состояла из 5209 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 62 лет. Исследование продолжалось 75 лет и теперь включает второе и третье поколения участников.

МРТ проводились в период с 1999 по 2019 год участникам FHS, родившимся в период с 1930-1970-х годов. В исследовании мозга приняли участие 3226 участников со средним возрастом около 57 лет на момент МРТ. Был выявлен устойчивый рост внутричерепного объема в течение десятилетий. Средний объем у тех, кто родился в 30-х, составил 1234 миллилитра, а у тех, кто родился в 1970-х годах — 1321 миллилитр, что примерно на 6,6 процента больше.

У участников, родившихся в 1970-е годы, средняя площадь поверхности составляла 2104 квадратных сантиметра по сравнению с 2056 квадратными сантиметрами у участников, родившихся в 1930-е годы. Также увеличились в размере такие структуры, как белое вещество, серое вещество и гиппокамп.

Нейробиологи предполагают, что увеличение размера мозга может привести к увеличению резерва мозга, что потенциально снижает общий риск возрастной деменции.