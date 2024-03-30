Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 551

CentralAsia (CA) - Число пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» выросло до 551 человека, сообщило главное управление МЧС России.

Последний раз сообщалось о 382 пострадавших. Погибли в результате теракта, по последним данным, 144 человека.

22 марта несколько вооружённых людей ворвались в концертный зал «Крокус сити холл» в Подмосковье и открыли стрельбу. В результате теракта погибли 143 человека, пострадали более 360.

По подозрению в совершении нападения были задержаны 11 человек.