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В Казахстане начали эвакуировать граждан из затопленных населенных пунктов

CentralAsia (KZ) -  Спасатели рассказали о чрезвычайной ситуации в Уилском районе Актюбинской области, где накануне вертолет не смог приземлиться из-за большого количества воды.

Людей начали эвакуировать из затопленных населенных пунктов спустя сутки ожиданий. Свыше 300 человек всю ночь провели в школе затопленного поселка имени Ш. Берсиева, эвакуация началась только утром 30 марта.

«В селе Уил для размещения эвакуируемых жителей села имени Ш. Берсиева подготовлены спортивная школа, аграрный колледж и 38 домов. Во временных пунктах размещения есть все необходимое: постельное белье, гигиенические принадлежности, организовано питание. В случае необходимости оказать врачебную помощь готовы сотрудники районной больницы, а также прибывшие из Актобе специалисты узкого профиля, педиатры и психолог областной многопрофильной детской больницы и поликлиники №2», - сообщили в акимате Актюбинской области.

В ночь на 30 марта в Актюбинской области прорвало плотину. Жителей близлежащих сел эвакуировали.

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