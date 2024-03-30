В нидерландском городе мужчина захватил несколько человек в заложники в кафе
- Азия и мир, происшествия
- 15:55, 30 марта 2024
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CentralAsia (CA) - В нидерландском городе Эде мужчина захватил несколько человек в заложники в местном кафе. Об этом сообщают местные СМИ.
Человек в маске захватил пятерых заложников и утверждает, что у него сумка, полная бомб. Голландская полиция уже задействовала группу саперов, а из ближайших домов эвакуировали жителей.
Все произошло в городе Эде на востоке Нидерландов. Он расположен менее чем в 60 милях от Амстердама.
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