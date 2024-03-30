В нидерландском городе мужчина захватил несколько человек в заложники в кафе

CentralAsia (CA) - В нидерландском городе Эде мужчина захватил несколько человек в заложники в местном кафе. Об этом сообщают местные СМИ.

Человек в маске захватил пятерых заложников и утверждает, что у него сумка, полная бомб. Голландская полиция уже задействовала группу саперов, а из ближайших домов эвакуировали жителей.

Все произошло в городе Эде на востоке Нидерландов. Он расположен менее чем в 60 милях от Амстердама.