Папа римский впервые омыл ноги 12 женщинам в Чистый четверг

CentralAsia (CA) - Папа римский Франциск провел ритуал Чистого (Великого) четверга в женском отсеке римской тюрьмы «Ребиббья», передает Vatican News.

По обычаю он омыл ноги 12 заключенным в память о схожем жесте Христа, омывшего апостолам ноги перед Тайной вечерей, однако на этот раз участниками ритуала впервые стали исключительно женщины.

87-летний Франциск выполнил ритуал сидя в инвалидном кресле, после того как недавние недомогания усугубили его проблемы с подвижностью, пишет CBS. Помещение тюрьмы было оборудовано с учетом его потребностей: женщины сидели на табуретках на приподнятой платформе, что облегчило передвижения понтифика. Многие женщины плакали во время ритуала, отмечает телеканал.

Франциск «произвел революцию» в ритуале омовения, впервые включив женщин и людей других вероисповеданий в число 12 после становления папой. Ранее папы проводили ритуал только с мужчинами-католиками и только в римской базилике.

Обряд омовения ног восходит к евангельскому рассказу о Тайной вечере, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Франциск для совершения ритуала в прошлые годы посещал тюрьмы, центры для беженцев, а также места содержания несовершеннолетних.