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Зеленский уволил нескольких советников

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский уволил нескольких советников, в том числе своего первого помощника Сергея Шефира — директора и основателя студии «Квартал-95». Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

«Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины», — сказано в указе. Кроме того, украинский лидер уволил советников Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого.

Помимо этого, Зеленский освободил от должности уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников страны Алену Вербицкую и уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности Наталью Пушкареву.

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