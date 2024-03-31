В США еще одно судно врезалось в мост

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CentralAsia (CA) - Второй раз за неделю в США произошло столкновение судна с мостом. В этот раз инцидент случился на реке Арканзас в штате Оклахома, как сообщила местная патрульная служба полиции в социальной сети Х.

По итогам происшествия движение по шоссе US-59 к югу от города Саллисо у водохранилища Керра было полностью приостановлено, а транспорт перенаправляли в другие направления. Впоследствии министерство транспорта Оклахомы сообщило, что после осмотра инженерами состояния мостовой конструкции движение по шоссе в районе происшествия было восстановлено.

Ранее, 26 марта, произошел обвал знаменитого автомобильного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско в Мэриленде. Этот инцидент произошел после столкновения грузового судна с одной из опор моста. В результате столкновения контейнеровоз загорелся, но остался на плаву, в то время как несколько центральных пролетов стальной мостовой упали в воду.