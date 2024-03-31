Байден предложил Трампу сыграть в гольф

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден предложил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу сыграть в гольф. Об этом он написал он на своей странице в социальной сети Х.

Политик отметил, что его предложение все еще в силе. Он также пообещал, что даст Трампу фору. «Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку», — подчеркнул он.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15–18 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин), а Демократическая — 19–22 августа на съезде в Чикаго (штат Иллинойс).

Для того чтобы стать кандидатом от партии, необходимо заручиться поддержкой более половины партийных делегатов, которые будут выбирать кандидата на летнем съезде: для республиканцев это 1215 мандатов, для демократов — 1968.