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Из Петербурга за неделю депортировали более 400 мигрантов

CentralAsia (CA) -  Суды Санкт-Петербурга (Россия) за неделю приняли решение о депортации более 400 нелегальных мигрантов, которые нарушили законодательство во время своего пребывания в России.

Отмечается, что с 25 марта поступило 584 дела в районные суды Петербурга, из которых 515 уже были рассмотрены.

Суды вынесли решения о наложении штрафов с выдворением из страны для 418 нарушителей, которые будут помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. Кроме того, в 48 случаях мигрантам было приказано покинуть территорию России самостоятельно.

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