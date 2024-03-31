Болгария и Румыня частично вошли в Шенген

CentralAsia (CA) - Болгария и Румыния 31 марта частично вошли в Шенгенскую зону.

Как сообщает Европейская комиссия, это будет означать, что шенгенские правила будут действовать в обеих странах-членах, контроль на внутренних воздушных и морских границах будет отменен.

«Вступление этих двух государств-членов [в Шенгенскую зону] сделает общее пространство более привлекательным благодаря значительному расширению крупнейшего в мире общего пространства без внутреннего пограничного контроля», — говорится в сообщении.

Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, которые приняли нормы Шенгенского законодательства Европейского союза и упразднили пограничный контроль между собой.