Болгария и Румыня частично вошли в Шенген
- Азия и мир, общество
- 11:36, 31 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Болгария и Румыния 31 марта частично вошли в Шенгенскую зону.
Как сообщает Европейская комиссия, это будет означать, что шенгенские правила будут действовать в обеих странах-членах, контроль на внутренних воздушных и морских границах будет отменен.
«Вступление этих двух государств-членов [в Шенгенскую зону] сделает общее пространство более привлекательным благодаря значительному расширению крупнейшего в мире общего пространства без внутреннего пограничного контроля», — говорится в сообщении.
Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, которые приняли нормы Шенгенского законодательства Европейского союза и упразднили пограничный контроль между собой.
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