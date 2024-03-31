В России установили личности 134 погибших в результате теракта в «Крокусе»
- Азия и мир, происшествия
- 11:47, 31 марта 2024
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CentralAsia (CA) - В России установили личности 134 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве. Об этом сообщает Следственный комитет.
По другим, пока неустановленным погибшим, проводятся генетические экспертизы, говорится в сообщении.
22 марта несколько вооружённых людей ворвались в концертный зал «Крокус сити холл» в Подмосковье и открыли стрельбу. В результате теракта погибли 143 человека, пострадали более 360.
По подозрению в совершении нападения были задержаны 11 человек.
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