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В Турции задержали 51 подозреваемого в связи с группировкой ИГ

CentralAsia (CA) -  В Турции задержали 51 подозреваемого в связях с группировкой «Исламское государство».Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«В рамках операций, которые проводились в течение четырех дней в 21 провинции, задержан 51 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ»,- сказал он.

По данным главы МВД, больше всего задержанных в Анкаре (десять человек). Во время обысков были изъяты документы и цифровые носители, касающиеся деятельности группировки.

В январе группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле, в результате которого погиб один человек. По данным агентства Anadolu, 3 января 25 подозреваемых членов группировки были арестованы по всей Турции за подготовку нападений на церкви и синагоги.

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