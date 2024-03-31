Мэр Парижа заявила, что российским и белорусским олимпийцам не будут рады

CentralAsia (CA) - Мэр Парижа Анн Идальго считает, что в городе не будут рады российским и белорусским спортсменам, которые приедут на Олимпиаду. Об этом пишет издание Le Monde.

Она высказалась в поддержку Украины.

В свою очередь представитель представитель МИД России Мария Захарова пригрозила заменить французские товары российскими аналогами из-за резких высказываний мэра Парижа Анн Идальго.