Мэр Парижа заявила, что российским и белорусским олимпийцам не будут рады
- Азия и мир, общество
- 14:18, 31 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Мэр Парижа Анн Идальго считает, что в городе не будут рады российским и белорусским спортсменам, которые приедут на Олимпиаду. Об этом пишет издание Le Monde.
Она высказалась в поддержку Украины.
В свою очередь представитель представитель МИД России Мария Захарова пригрозила заменить французские товары российскими аналогами из-за резких высказываний мэра Парижа Анн Идальго.
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