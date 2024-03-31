Токаев извинился перед казахстанцами за действия властей во время паводков

CentralAsia (CA) - Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм.

Он отметил, что отсутствует координация между правительством и местными исполнительными органами. Токаев выразил сожаление по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов. Он принёс свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.

Токаев объявил строгий выговор первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии — акимам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской области, строгий выговор — акимам Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской областей и области Абай.

Он дал несколько поручений:

Cоздать Республиканский штаб во главе с премьер-министром, а также усилить противопаводковые работы во всех регионах и, прежде всего, обеспечить безопасность граждан.

Государственным структурам поручено оценить объёмы нанесённого природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем.

В западных, северных и восточных областях Казахстана из-за аномально теплой погоды и осадков затопило множество населенных пунктов.