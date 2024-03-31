Строительный бум в Гималаях грозит катаклизмами

CentralAsia (CA) - Строительный бум в Гималаях грозит катаклизмами из-за нестабильной почвы и изменения климата, сообщает Bloomberg.

Граница между Индией и Китаем, проходящая через Гималаи, вызывает споры, и индийский премьер-министр Нарендра Моди считает укрепление этой границы важным вопросом национальной безопасности. Он также стремится превратить регион в источник возобновляемой энергии, что имеет особое значение для его партии «Бхаратия джаната», учитывая религиозное значение Гималайских гор для сторонников этой партии.

Однако в городе Джошимат, священном для индуистов и расположенном на массиве нестабильных ледниковых отложений, известных как морена, наблюдается оседание почвы. В январе 2023 года сотни домов в этом городе начали трескаться и проседать, вынуждая более тысячи человек покинуть свои дома.

Вдоль границы проходит линия фактического контроля на спорной индийско-китайской границе, где Индия разместила около 20 тыс. военнослужащих, а также имеется площадка для частных вертолетов. Здесь ведется строительство автомобильных и железных дорог, как для переброски войск, так и для улучшения связи с остальной частью страны. Один из крупнейших проектов - строительство шоссе «Чар Дхам» в штате Уттаракханд протяженностью 890 км, стоимость которого оценивается в $1,5 млрд. Оно позволит соединить Джошимат с другими горными населенными пунктами и местами паломничества.

В регионе также строятся гидроэлектростанции. В Гималаях планируется возвести или уже сооружается более 100 новых плотин для перехвата огромного количества воды, стекающей с тающих ледников.

Ученые предупреждают, что дополнительная нагрузка на почву из-за новой инфраструктуры и взрывы в горах при строительстве дорог и туннелей увеличивают риск катаклизмов в Джошимате и других гималайских городах.

«Людям нужен доступ к продовольствию, энергии и всем видам услуг», — сказал старший специалист по климату Международного центра комплексного развития горных районов (ICIMOD) Арун Шрешта. «Но это невозможно сделать без учета воздействия изменения климата на различные экологические сценарии», — отметил он. По его словам, ученые «все больше обеспокоены тем, что воздействие самой окружающей среды на инфраструктуру ухудшается из-за изменения климата». Оползни и наводнения всегда происходили в горах, но из-за изменения климата риск возрастает.