Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию. Указ опубликован на портале правовой информации. Весенний призыв начнется с 1 апреля.

Согласно указу с 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 147 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет. Отправка призывников в войска со сборных пунктов в регионах начнется 15 апреля.

Весенний призыв в этом году проходит по новым правилам. Верхняя граница призывного возраста с 1 января 2024 года была повышена с 27 до 30 лет, а нижняя граница осталась неизменной. Не будут призваны те, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года.