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Карл III принял участие в пасхальной службе

CentralAsia (CA) -  Британский король Карл III, у которого рак, принял участие в пасхальной службе. По данным Sky News, церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

На службе 75-летний монарх появился вместе с королевой Камиллой.

Одновременно с Карлом на службе появились герцог Йоркский Эндрю и его экс-супруга Сара Фергюсон, а также сестра короля принцесса Анна с мужем Тимоти Лоуренсом. Принцесса Кейт Миддлтон на службе не присутствовала.

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