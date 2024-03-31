Карл III принял участие в пасхальной службе

CentralAsia (CA) - Британский король Карл III, у которого рак, принял участие в пасхальной службе. По данным Sky News, церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

На службе 75-летний монарх появился вместе с королевой Камиллой.

Одновременно с Карлом на службе появились герцог Йоркский Эндрю и его экс-супруга Сара Фергюсон, а также сестра короля принцесса Анна с мужем Тимоти Лоуренсом. Принцесса Кейт Миддлтон на службе не присутствовала.