Назван предположительный вид рака Кейт Миддлтон

CentralAsia (CA) - Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может страдать от рака толстой кишки. Такое предположение высказал королевский эксперт Марк Рош, ссылаясь на источники в Букингемском дворце. Его слова приводит dayFREURO.

Неожиданной операцией на брюшной полости, из-за которой Миддлтон неделями не появлялась на публике, могло быть удаление толстой кишки.

«По словам информированного источника, все указывает на то, что ей [Кейт Миддлтон] провели гистерэктомию и что она страдает раком матки», — заявил Рош в интервью.

Член британской королевской семьи Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностирован рак и она находится на «ранних стадиях» лечения.