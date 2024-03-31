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Назван предположительный вид рака Кейт Миддлтон

CentralAsia (CA) -  Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может страдать от рака толстой кишки. Такое предположение высказал королевский эксперт Марк Рош, ссылаясь на источники в Букингемском дворце. Его слова приводит dayFREURO.

Неожиданной операцией на брюшной полости, из-за которой Миддлтон неделями не появлялась на публике, могло быть удаление толстой кишки.

«По словам информированного источника, все указывает на то, что ей [Кейт Миддлтон] провели гистерэктомию и что она страдает раком матки», — заявил Рош в интервью.

Член британской королевской семьи Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностирован рак и она находится на «ранних стадиях» лечения.

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